桃園市復興區11日發生溺水憾事，大溪國中一行6名國三男畢業生及1名畢業學長，為慶祝錄取高中學校前往小烏來宇內溪戲水，其中2名蘇姓及1名陳姓男學生落入深潭失蹤，消防人員救起時已無呼吸心跳，送醫宣告不治。桃園市風景區管理處說，事故意外地點市宇內橋上游深潭區，是公告禁止戲水區域，也發現設置的圍籬遭人破壞，將會盡快修復。

復興消防分隊小隊長陳清淵說，11日下午1點33分接獲報案，指稱7人前往復興區宇內溪戲水，其中有3人失蹤，抵達現場發現有2名國中生在岸上呼救，表示有5名同學下水後就失去蹤影，下水搜救發現有2人因體力不支受困對岸，將他們引導上岸後無明顯傷勢，之後著潛水裝持續搜索，分別在下午3點09分找到蘇姓、陳姓男學生，另在3點27分找到最後一名蘇姓男學生，3人皆因受困在水底漩渦無法脫困，救起時皆已失去呼吸心跳送醫急救不治。

警方也說，這次相約出遊的7名學生，有2人曾經到宇內橋上游深潭區戲水，這次放榜才相約其餘友人一起造訪該處，而死者之一的陳姓學生，就是二度造訪者，沒想到這次卻發生意外溺斃。

桃園市風景區管理處長廖育儀則說，溺水地點在宇內橋上游深潭區，是市府公告禁止戲水區域，各單位有設告示牌禁止民眾戲水、游泳，另外也有圍籬禁止民眾進入，但發現仍有人破壞圍籬闖入戲水，暑期將加強巡邏及勸導，另遭破壞的圍籬將盡速修復，呼籲民眾勿在禁止區域玩水，避免危害自身安全。

桃園市議員陳治文表示，學生溺水地點為進入宇內溪上游深潭的入口，業管機關有設置管制圍籬並立警告標語告示，無奈多次遭民眾破壞進入，要求業管單位在危險水域除做好安全措施並加強巡檢外，也希望相關單位能加強防溺宣導並呼籲民眾及學生愛惜自己，切勿進入危險水域以保安全。