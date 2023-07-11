金剛陣頭客串《市井豪門》，演員群超high。（民視提供）

金剛陣頭客串《市井豪門》，蘇晏霈、王瞳秒變粉絲。（民視提供）

金剛陣頭客串《市井豪門》，蘇晏霈、許仁杰搞笑合影。（民視提供）

民視8點檔《市井豪門》劇中的王瞳和蘇晏霈、傅子純、許仁杰、郭忠祐合開「春日食品公司」，熱鬧展開開幕典禮，邀請蘆洲鍾藝劇團，也就是最近在社群火紅的「金剛陣頭」，金剛陣頭一到民視攝影棚就引起騷動，演員群秒變粉絲紛紛要求合影，蘇晏霈跟王瞳還跟金剛大玩遊戲，甚至把手機放到金剛的嘴巴，還一起大跳「金剛版花朵舞」，逗樂全場。

王瞳表示，前一天是自創品牌「HW」開幕記者會，今天是角色「劉惠婷」開啟新公司「春日食品公司」，對她來說格外有意義，尤其還邀請金剛一起客串演出，覺得一切都太美好的巧合，而且這個噱頭真的很讚，希望帶給觀眾歡樂，但他們很怕金剛裡面的操偶師會中暑，因為體感溫度高達41度，光站在戶外就滿身大汗，很佩服操偶師，還在現場又跳又翻的，帶給大家歡樂。

蘇晏霈說站在金剛旁邊都被療癒到，因為有被保護著的感覺，而第一時間金剛要休息時，她也馬上送上電風扇讓她消暑。她說自己之前看影片就覺得猩猩好可愛，沒想到今天還可以一起對戲，一起跳舞，真的太幸運了，開拍前有跟金剛操偶師「牙牙」聊天，牙牙說這也是他們首次客串8點檔，一開始接到劇組邀請拍戲，還覺得很不可思議，但初體驗覺得很有成就感，也了解到拍戲真的很辛苦。

賴慧如則說她完全無法靠近金剛，因為她很怕有毛的大型玩偶，所以大家很興奮跟金剛拍照時，她只能遠遠看著。她話鋒一轉，笑說就像她如果看到馬國畢的胸口，也會起雞皮疙瘩。劇中夫妻檔林道遠跟胡嘉愛也一起跟金剛拍照，胡嘉愛說連林道遠站在旁邊都頓時小了一號。