今年台股國內中小型券商獲利大躍進，致和證因持有夏都、樂士、台汽電、中環、官田鋼、國產、台灣高鐵、遠雄、明安、路易莎等持股的帳面獲利，今年上半年稅後盈餘達12.81億元，EPS高達4.708元，傲視群雄，致和證持有的夏都今年以來股價上漲154.49％，超過1.54倍，上漲51.6元，貢獻致和證獲利最大。

康和證券旗下有一批優秀的自營操盤團隊而聞名，擅長操盤國內外熱門商品，緊抓住主流強勢股，帶動上半年稅後盈餘10.54億元，EPS達1.77元，獲利創下康和證上半年同期的歷史新高，並居國內綜合券商獲利第二名。

統一證6月稅前盈餘達8.16億元，6月稅前EPS為0.561元，累計上半年稅後盈餘16.28億元，EPS為1.12元。

群益證6月稅前盈餘5.75億元，6月稅前EPS為0.24元；累計上半年稅後盈餘24.08億元，EPS為1.11元。

由於今年電子業景氣尚未轉佳，多數上市櫃公司的電子業營運尚未嗅到轉強跡象，使得專注研究基本面為主的投資團隊誤判台股行情，直到台股5月才陸續將資金投入台股，操盤績效被大盤打敗。

至於元大金控旗下的元大證6月稅前盈餘22.82億元，6月稅前EPS為0.34元，因未發布稅後獲利，元大證上半年稅前盈餘83.20億元，以股本659.24億元計算，稅前EPS為1.26元。

永豐金證券6月稅前盈餘4.91億元，上半年稅前盈餘17.38億元，以股本162.12億元概算，稅前EPS為1.07元。