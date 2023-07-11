星展銀行（台灣）11日推出全新星展簽帳金融卡，主打國內刷卡消費最優享2％、國外刷卡消費最優享3.5％現金回饋，並支援14種外幣海外提領免手續費，卡友可享優惠包括指定卡別消費滿額，再享精選星級飯店住宿或餐飲優惠買一送一，致力成為提升客戶消費生活的最佳夥伴。

這將是星展銀行在台灣首次發行的簽帳金融卡，根據星展銀行官網的記註，此張全新簽帳金融卡需待及星展銀行（台灣）受讓花旗（台灣）銀行在台消費金融業務、即分割基準日8/12之後，8/14起客戶才可至分行申請辦理。星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基說明，因為這張卡是為了接收花旗近50萬存款戶的「最後一哩路」，為因應業務移轉日之後的客戶使用。

星展銀行表示，全新星展簽帳金融卡特別劃分三種卡別，包括：「星展多幣簽帳金融卡」、「星展豐盛理財簽帳金融卡」及「星展豐盛私人客戶簽帳金融卡」，全卡別的基礎回饋有二項，包括：一、提供國內外消費0.5％現金回饋，二、全台ATM免費跨行提款。至於持卡人於海外ATM 提領包括美元、日圓、新加坡幣等14種外幣時，可直接從對應幣別存款帳戶扣款則免手續費，且國內刷卡消費也免手續費，在年底之前的促銷期間海外刷卡消費亦免手續費。

然而仔細比對星展和花旗提供的優惠，有許多不同。例如，星展將提供「星展豐盛理財簽帳金融卡」及「星展豐盛私人客戶簽帳金融卡」之卡友，額外享有每月國內跨行轉帳手續費30次減免優惠。花旗則以客戶帳戶當月的「日平均餘額」為計算基準，若小於新臺幣5萬元，次月的國內跨行提款交易將收取每次新臺幣5元的手續費；國外跨國提款每次收取新臺幣75元的手續費。唯有花旗財富管理客戶當月帳戶日平均餘額達新臺幣300萬元以上，次月得享98次免收國內跨行ATM提款手續費及海外ATM提款免收本行手續費。

此外，星展簽帳金融卡也提供卡友消費滿額的額外優惠，內容多像是信用卡消費才有的福利，就是先有實際消費，消費滿額才有下一步的優惠，且是限量提供，最重要的是整個活動限量8,888位，和預計將有近50萬名移轉客戶，顯得特別限量。

另外，「星展豐盛理財簽帳金融卡」的國內刷卡消費最高享2％現金回饋：原卡權益0.5％現金回饋無上限，再加碼1.5％現金回饋，加碼現金回饋每月上限500元；國外刷卡消費最高享2.5％現金回饋，原卡權益0.5％現金回饋無上限，再加碼2.0％現金回饋，加碼現金回饋每月上限750元。消費滿額新台幣5,000元，次月才可兌換200元的7-11電子即享券，一樣每月限量500組；消費滿額新台幣20,000元，次月限量200組可兌換星級飯店用餐買一送一及高鐵升等服務。