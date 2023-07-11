證交所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別有902家及77家，共計979家皆已於昨日前完成6月營收申報。

證交所統計，6月上市公司營收共3.0253兆元，較111年同期衰退5,722億元（-15.91％），營收成長公司共326家，衰退公司共653家，較110年同期則衰退784億元（-2.53％）。

另累計上半年上市公司營收共17.33兆元，較111年同期衰退2.43兆元（-12.28％），營收成長公司共344家，衰退公司共635家，較110年同期則衰退4,273億元（-2.41％）。

證交所分析，上市公司6月營收成長較大的三個產業中，觀光餐旅業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，綠能環保業因承包之工程案件陸續認列工程收入，金融保險業主是投資收益增加。上述三產業年成長各76.6％、20.41％、12.33％。

至於6月營收衰退較大的三個產業中，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，油電燃氣業受油價下跌及通膨致需求低迷，塑膠工業因電子材料需求下滑。上述三個產業各年減三至四成以上。

累計上半年營收成長較大的三個產業中，觀光餐旅業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，汽車工業因車用晶片供應及航運問題緩解，資訊服務業受惠金融產業、ESG系統開發、資安服務等業務增加。上述三個產業都各年成長53.29％、14.94％及8.63％。

累計營收衰退較大的三個產業中，航運業因通膨壓力致市場需求低迷使運價下跌，塑膠工業因總體經濟衰退，下游廠商調節庫存且產品價格下跌，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少。上述三個產業年減各逾二成至四成。