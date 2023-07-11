中山附醫自2020年開始收治癌症患者，進行免疫細胞治療，已累計近百名患者。中山附醫免疫細胞治療中心主任曹昌堯今天發表初步成果表示，病人在CIK技術為主的治療結果，平均治療有效率達75％以上，初步分析是安全、有效的癌症治療新選項。

曹昌堯表示，治癒癌症是現在醫學一直在追尋的事情，衛福部在2018年9月頒布特管法，允許使用自己的免疫細胞治療癌症，這是很重要的突破。

在衛福部規範下，中山醫學大學附設醫院從2020年9月起收案，為癌症患者進行免疫細胞治療，對象是晚期的第四期癌症；癌症第一、二、三期，經傳統治療無效而復發的患者。透過與世福生技攜手合作的DC（樹突狀細胞）治療，與沛爾生技合作的CIK（細胞激素誘導殺手細胞）技術治療。

曹昌堯說，累計至2023年6月底為止有近百位患者，多數病人是接受CIK治療，治療結果相當不錯，病患平均的治療有效率，包括腫瘤的大小減小30％、腫瘤穩定、沒有繼續惡化等兩者加起來高達75％以上，雖然還需要更多的治療經驗及更科學的證據，但由初步成果看起來，結果是可以預期的。

接受治療的癌症患者，有84人為第四期；另有10人分別為癌症第一、二、三期，經傳統治療無效後復發者。前者有47人次和後者有7人次，完成全部6次治療，並進行療效評估。

經統計與分析，前者47人次中，有15人次得到部分緩解、21人次達到病情穩定，兩項加總的疾病控制率為77％；後者7人次當中，有2人次得到部分緩解、有3人次達到病情穩定，兩項加總的疾病控制率為71％。此外，治療過程共有86人次沒有發現需要進一步處置的副作用，例如發燒、過敏、噁心或嘔吐等。