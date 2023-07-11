唐獎教育基金會陳振川執行長表示，這次來台的得主都是國際頂尖學者，對世界有卓越貢獻。其中，曾任三屆聯合國秘書長之特別顧問的薩克斯教授，在永續發展目標（SDGs）的制訂與倡導及「巴黎氣候協定」達成貢獻良多。

還有卡里科等三位教授成功開發對抗COVID-19之mRNA疫苗，拯救無數性命；曾在大英博物館東方文物部服務近30年的羅森教授，精研中國藝術文物，具體證明東西方物質文化的交互影響；頌德絲教授則對比較憲法有開創性貢獻，特別是推動亞太地區的立憲工程。

唐獎藉由邀請得主來台領獎、與國人交流互動，希望激勵四獎項領域的研究發展，也是將台灣介紹給國際的最佳模式。

今年唐獎週活動，除了8月1日的唐獎第五屆頒獎典禮、唐獎盛宴，另一個重頭戲唐獎得獎人演講緊接於8月2日舉辦，四獎項得主將輪番上場，提供8小時豐盛的學術饗宴。

為迎接10年里程碑製作的「唐獎十年志為典範」影片今（11）日也在唐獎Youtube首播，內容包含創辦人尹衍樑、唐獎評選委員會總召集人錢煦院士、中研院前院長翁啟惠、唐獎董事曾志朗院士、陳長文律師、永續發展獎評選委員會召集人劉兆漢院士等，帶領觀眾從設立目的、獨到之處、十年歷程、未來期許等面向回顧唐獎。

值全球動盪不安之際，此刻觀看來自台灣的唐獎如何透過四個獎項的頒發，帶動全世界各領域一起合作，格外具有意義。