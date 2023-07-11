國民黨總統參選人侯友宜民調持續落後，甚至黨內傳出有「換侯」聲音。侯友宜競辦執行長金溥聰今( 11 )日表示，有些人打著愛黨、為黨未來的大旗，但明眼人都看出來，「背後動機不單純」；他直言，這些人就是「製造分化、居心叵測」，要把全代會鬧得很難看，也許能為鴻海創辦人郭台銘創造機會。金溥聰也提到，有違反黨的言論就會送考紀會處理，若有違反黨紀就會處分。

金溥聰今在網絡節目《少康上線啦》接受中廣集團董事長趙少康專訪，被問及7月23日全代會之前換侯傳言，金溥聰表示，侯友宜被徵召就等於是黨中央中常會提名，到全代會上是「追認」，過去都是形式性的流程，現在要鬧就會鬧得很難看。

對於黨內的不同意見，金溥聰認為，想鬧到場面難看的動機比較大，明知不可為，但還要堅持做，那是就後續還有想法，「也許對郭台銘先生就能創造一些機會」。金溥聰也直言，司馬昭之心沒有路人皆知，但明眼人都看的出來，「製造分化、居心叵測」。

對於郭台銘，金溥聰長嘆一口氣後苦笑說，「郭董也不是第一次這樣」，上次輸了之後憤而離開，這次不曉得，能夠努力就努力，就跟他訴諸事實「對他沒有好處」，相信他應該有智慧知道，如果繼續下去，獲利的就是民進黨。

金溥聰認為，黨主席朱立倫已經講得很清楚，怎麼會有空間換侯？有些人打著愛黨、為黨未來的大旗，但明眼人都看出來，「背後動機不單純」，只是都以和為貴，不願扯破臉。

趙少康也追問「動機是怎樣」？金溥聰先是苦笑兩聲，解釋動機就是「製造分化」，也有的是要對後面支持的人做一個交代，已經到最後關鍵了，才會做這麼大的動作，就算說不在乎自己的未來，那也是從自己角度來判斷。他也點名，鄭麗文是吳敦義提名的不分區立委，現在要為未來想，一次可以說情緒發洩他可以體諒，兩次、三次就不單純。

至於傳出換侯聲浪的人是否該處分？金溥聰表示，7月23日前，朱立倫講很清楚，這種違反黨的言論，會送考紀會處理，已經有人檢舉，考紀會正在處理，他們就去調查，去做事證查證，發表言論有沒有違反黨的紀律，如果有的話就處分。