動保團體關注六福村評鑑，要求列席監督但未獲同意。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

評鑑委員肯定六福村員工訓練到位、東非狒狒區明顯改善，但要求增加遮蔭設施。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

六福村發生狒狒脫逃事件，外界關心六福村動物管理，新竹縣動物保護防疫所11日前往六福村展開2年1次的動物展演評鑑，結果出爐，以71.66分通過良級評鑑，獲得展延2年，3名評鑑委員提出大西部鳥園飼養環境需要改善等建議。由於評鑑過程中可能涉及營業祕密，並未開放動保團體列席監督。

新竹縣動物保護防疫所彭正宇指出，動物保護法規定自2020年起，所有展演動物業者必須獲得展演動物許可始得經營，六福村在2021年取得動物展演許可證。不過動保團體認為六福村當年輕鬆通過審查，審查結果備受質疑，希望能列席監督評鑑過程，但未獲同意。

六福村11日面臨第1次評鑑，經過3名委員考評，六福村最終獲得71.66分，順利通過評鑑，並獲得良級。3名委員肯定六福村員工訓練到位、東非狒狒區持續改善設備，不過委員們也提出大西部鳥園飼養環境需要改善、山羊以及東非狒狒區遮蔭設施需加強等建議。

此次評鑑項目有6項，依照肉食區、草食區動物分為動物狀況、經營管理、環境設施、外部合作、營運制度以及相關合法性宣告6面項評鑑，評鑑委員則有亞洲大學教師祁偉廉、台北市立動物園視導高雋以及台灣動物研究社研究會主任林岱瑾。

動防所指出，此次評鑑委員有具野生動物飼養、動物園經營管理及醫療專長相關學者，以及具有動物福利經驗的民間團體代表，評委皆是農委會提供的專家、學者，專業性及公正性無庸置疑。