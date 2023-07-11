6月30日起汽機車不停讓行人最高可罰6000元，但相應地「行人三寶」也變多，本報今日報導指出小黃工會批交通部「不食人間煙火」。交通部長王國材今日被問題有沒有機會上調行人違規的罰款500元金額？王國材表示「會討論」，但是這涉及條文修改，必須要等立法院通過。

為擺脫「行人地獄」罵名，交通部修法汽車不停讓行人罰6000元；不過不少駕駛人錄影存證，指控路人違規闖紅燈等狀況，嚴重影響到用路安全，因此呼籲除了加重違規駕駛人罰鍰之外，也需提高行人違規行為的罰款。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾表示，規範內容應該多方考量。現行駕駛未禮讓行人的罰款金6000元，行人違規闖紅燈卻只要罰500元，「不符比例原則。」

王國材下午在航海節慶祝大會會前受訪表示，最近跟各地方交通局一起視察，發現停讓行人已經有很大效果。過去國外旅客覺得台灣「是行人地獄」，台灣民眾在行人穿越道也常常受傷，所以交通部才採用比較嚴格的執法，也希望短期趕快建立停讓文化。

王國材說，現在行人違規罰款是500元，交通部會檢討是否金額太低；但是它牽涉到修改處罰條例，要等立法院通過。