明明老公已經結紮，究竟為什麼妻子會突然懷孕？一名人妻表示，她生完第一胎後，老公就去醫院掛號安排結紮手術，結果最近她卻突然害喜，檢驗後確定懷了第二胎，嚇得她不曉得該如何和老公解釋，最後才知道，原來老公根本沒有去結紮，理由更是讓她覺得火大，直說：「這種不尊重我的行為，還是讓我很不開心」。

原PO昨（10）日在《匿名公社》發文透露，今年初生完第一胎後，就要求老公去醫院結紮，老公點頭答應會安排手術時間，不過因為照顧新生兒的生活實在太忙，她也沒有再和老公確定手術時間。未料，原PO最近發現月經已經2個月沒報到，還莫名出現反胃的情況，同事提醒她要趕緊驗孕。

「想說老公都結紮了，驗也是浪費錢，但講到後面有點不安，還是去買了驗孕棒」。原PO一驗嚇壞，直說自己沒和老公以外的人發生性行為，一方面擔心老公誤會，一方面又找不出問題的原因，結果老公得知消息後，立刻坦承自己只有去醫院掛號，「忙到忘記結紮」，讓原PO聽完瞬間氣炸，不過看老公開心的模樣又不忍責罵。

原PO強調，並非擔心會養不起孩子，夫妻倆每個月薪水加起來有將近20萬元，公婆也說生完第二胎，就會送房子給她當禮物，原PO真正在意的是，生小孩的過程痛到讓她不想再經歷一次，「雖然懷孕是喜事，大家也很開心地恭喜我，但先生這種不尊重我的行為，還是讓我很不開心」。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「我老婆生第2胎的時候，我在她隔壁做結紮手術」、「2個恰恰好，生產完押著先生結紮，要親眼看見他進手術房」、「雖然是老公不對，但換個角度想，是這個孩子跟妳有緣，恭喜妳」、「生不生是一回事，但先生答應了，沒做到又是另一回事」、「跟老公好好溝通吧，男人結紮真的不可怕，痠軟的不適感幾天就過了，傷口也只有一點點，比女人去結紮簡單多了」。