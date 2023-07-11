Shawn尚融（右）11日舉辦發片記者會，邀來師兄温昇豪到場力挺。（索尼音樂提供）

Shawn尚融11日舉辦刺青音樂記者會。他獻唱新歌〈慢車道〉、〈抽我愛你〉等，同時請刺青師在他背部刺上首張專輯名「DOCASA」，他媽媽在台下看著他邊唱歌邊刺青時，緊張地閉起雙眼，最後忍不住淚崩，他解釋說，「不知道媽媽是看到我發片感動哭了？還是因為她怕血？」

他目前身上有5個刺青，20歲時與哥哥一起去刺青人生的第1個刺青，獻給最愛的家人，爸爸個性開明支持他刺青，但媽媽比較傳統，一開始不太能接受他刺青，「從小爸媽為我們犧牲很多，20歲了想要開始負起責任，原本想約我爸一起刺青，最後我爸怕痛就拒絕」，他自認不怕痛，在台上刺青也不太會痛，直率說：「我談戀愛跟失戀都不會有感覺，最有感覺反而是曖昧的時候。」

他享受曖昧時帶來的創作靈感，坦言，「我故意沒有得到手，因為得到手就寫不了歌，會保持很遠的距離」，接著澄清，曖昧不是一定會與對方相識，舉例某次在酒吧，有個女生一直看著他，當他要離開時對方還跟著走出來，雖然雙方零互動，但他認為當下的氣氛很奇妙，十分有寫歌的感覺。

24歲的他，曾交往5任女友，之前互動曖昧的對象約有20個女生朋友，目前單身中，期待迎來新戀情，理想型是9m88，喜歡有個性的女生，或是外型很辣但個性乖巧的姊姊，可以接受對方比他大15歲，許願在35歲能買房、結婚生小孩。

Shawn尚融當年從伊林「璀璨之星」選拔比賽中脫穎而出，接著以樂團「noovy」主唱身份出道，開啟音樂演藝人生，如今以個人歌手身份發表創作專輯，今日在記者會上，伊林的師兄温昇豪到場送禮、獻上祝福。