法務部行政執行署11日舉辦「2023遵法鑑定 廉能雙贏」企業誠信座談會，首度邀請不動產估價實務界、業務主管機關、檢察及廉政機關進行實務經驗分享及交流，藉由行政執行機關建立平台，建構公私部門跨域合作契機。(行政執行署提供)

法務部行政執行署11日舉辦「2023遵法鑑定 廉能雙贏」企業誠信座談會，首度邀請不動產估價實務界、業務主管機關、檢察及廉政機關進行實務經驗分享及交流，藉由行政執行機關建立平台，建構公私部門跨域合作契機。(行政執行署提供)

法務部行政執行署11日舉辦「2023遵法鑑定 廉能雙贏」企業誠信座談會，首度邀請不動產估價實務界、業務主管機關、檢察及廉政機關進行實務經驗分享及交流，藉由行政執行機關建立平台，建構公私部門跨域合作契機。

法務部長蔡清祥致詞表示，企業誠信、法令遵循是廉政工作的主要核心，尤其行政執行署負責公法上金錢給付義務的強制執行，需要仰仗不動產估價師的協助，依法辦理不動產的執行，台灣剛完成聯合國反貪腐公約第二次國家報告的國際審查，結論性建議中亦希望公部門協助私部門做好反貪腐工作，反貪腐不只是政府的工作，台灣的廉政努力有目共睹，連續2年獲得國際透明組織給予佳績，希望公私部門互相合作使人民更信任支持行政執行機關作為。

座談會由行政執行署署長黃玉垣署長主持，邀請廉政署副署長沈鳳樑、士林地檢署檢察長顏迺偉、內政部地政司長王成機及台北市不動產估價師公會理事長鐘少佑，針對「從誠信法遵文化探討企業競爭力」、「企業犯罪防治新思維」、「地政鑑價廉能透明措施」及「不動產估價業展望與挑戰」等議題進行跨域對談交流。

另不動產估價師公會全國聯合會主委陳碧源就「不動產鑑估價程序與法令遵循」進行經驗分享，士林地檢察署檢察官林思吟則針對「不動產鑑定鑑價之司法實務案例解析」進行專題演講。

執行署表示，今天活動採專題演講及綜合座談方式辦理，促進與會人員對於遵法鑑定、企業誠信及反貪腐等議題之認識，凝聚公私協力廉潔共識，建構反貪腐夥伴關係，共創公私部門廉能永續發展雙贏契機。