新冠疫情後，訪日遊客迅速回歸，但接待遊客的人手短缺問題卻日益嚴重。在沖繩那霸的知名景點「國際通」，甚至有餐廳老闆破例開出2000日圓（約新台幣450元）時薪來招攬人手，卻依然面臨找不到足夠員工的困境。

據《沖繩時報》報導，那霸市國際通商店街振興組合聯合會事務局長石坂彰啓透露，新冠疫情之前，國際通商店的平均時薪約為900日圓（約新台幣200元），但現在為了爭搶人力，時薪大多調高到1000日圓（約新台幣220元）到1300日圓（約新台幣290元）左右，特別是新開幕的飯店等店家，由於一口氣需要大量人手，往往會提高時薪來搶人。

大膽開出時薪2000日圓的餐廳，在新冠疫情期間削減了服務人員，卻隨著需求復甦，為了擴大營運，祭出了破例的高薪。儘管如此，仍然無法招募到足夠的員工。

在國際通可以見到越來越多的外國工作者，其中大多是來自尼泊爾、越南、印尼，但外籍工作者仍無法填補當地的人力需求。而且外籍工作者往往會找朋友一起求職，也會聯手向店家要求調高時薪，讓當地老闆在苦惱原物料、電費、瓦斯費等漲價之際，還要面臨人事成本攀升的難題。