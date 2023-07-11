台中市立委第3與第8選區屬民進黨艱困選區，外傳民進黨將徵召民進黨青年部副主任謝子涵參選第3選區、台中市議員謝志忠參選第8選區，對此2人證實確有接獲通知，但需待中執會12日宣布，才算正式完成徵召程序。

台中市立委第8選區（豐原、東勢、石岡、新社、和平）現任為國民黨立委江啟臣，深受選民喜愛。謝志忠8年前就曾參選該區立委且輸給江啟臣，他表示，今天與副總統、民進黨主席賴清德見面，賴當場交辦要他出戰中市第8選區，不過要12日中執會通過才確定。

他也說，「信賴台灣，勇敢承擔！」，目前距選舉只剩6個月，8年前他輸給江啟臣立委，他要更努力，「將8年前及4年前輸的都贏回來」，每天勤跑行程，直到賴清德當選總統。

而台中市立委第3選區（后里、潭子、大雅、神岡）現任國民黨立委為楊瓊瓔，深耕地方多年實力堅強。外傳民進黨將徵召謝子涵參選台中市第3選區立委，不過他不願多談，僅表示，12日中執會公布，提名程序才正式完成。

據悉，謝子涵是台中人，中興大學國際政治碩士畢業，曾留學日本參與地方創生的研究，返台後於2021年加入民進黨中央黨部，去年4月接任中央黨部發言人，今年2月改任青年部副主任，並曾在林義偉參選台中市議員時擔任志工，具有地方及中央的經歷。