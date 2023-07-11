2014年犯下夜店殺警案的易寶宏遭判刑9年，2019年入獄服刑，未料服刑3年半後，竟獲准轉外役監，引發輿論炸鍋。國民黨立委賴士葆指出，外役監始終存在遴選公平公正公開的疑慮，以實際案例來看，外役監當中有2成是貪汙、經濟犯，這是一般監獄的25倍，如此巨大的懸殊，難杜悠悠之口，難怪被說外役監就是權貴政要的養生所。未來修法一定要將經濟犯，貪汙犯列入不得遴選的範圍，否則矯正署公信力將成最後一名。

賴士葆今(11日)在臉書發文表示，外役監的修法，除了賴清德關心呼籲，連蔡英文也出面催促快速修法，相較於之前民進黨立委在立法院技術性阻擋修法，可謂天壤之別。除了民怨沸騰，另一方面蔡政府也是要回應要來周末民眾要上街頭遊行，抗議司法正義和居住正義的兩大主軸。

台灣常常上演即興式的民粹修法賴士葆提到，2013年洪仲丘案把軍法審判打成萬惡不赦，所以就火速通過下架《軍審法》，讓現役軍人犯罪回歸一般司法審理，10年過去，朝野立委都看到後果是造成軍紀鬆弛、士氣渙散，因為對於士兵不敢嚴格管教，所以現在醞釀要恢復軍審法。過去民進黨為大樁腳進外役監量身訂做修法，現在連殺警案罪犯也進了外役監，趕快要亡羊補牢。

賴士葆指出，外役監實施逾50年，始終存在遴選公平、公正、公開的疑慮，即便矯正署依遴選辦法規定處理，然而矯正署會另行考量其他因素，幫白領、經濟犯開了後門。以實際案例來看，外役監當中有2成是貪汙、經濟犯，這是一般監獄的25倍，如此巨大的懸殊，就難杜悠悠之口，證之外役監就是權貴政要的養生所。

賴士葆強調，外役監既然被監察院糾正，矯正數可以考慮外役監存廢的問題，也可研議其他的方式來協助受刑人將來回歸社會的中間性處遇。外役監條例再次的修法一定要將經濟犯，貪汙犯列入不得遴選的範圍，否則矯正署的公信力就淪為全台所有單位最後一名，因為過去幾年，阿扁保外就醫 違反法務部規定，至今束手無策，再加上外役監的諸多疏失，矯正署幾乎是最該被矯正的單位了。