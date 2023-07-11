屏東農村社區餐桌活動正式發表。(屏縣府提供)

屏東農村社區餐桌活動正式發表。(屏縣府提供)

屏東農村社區餐桌活動正式發表。(屏縣府提供)

屏東農村社區餐桌即將上菜！今年社區突破自我，透過料理共創工作坊啟發和激盪，規畫推出充滿在地特色與食材故事的精彩遊程及饗宴，11日晚間由屏東縣長周春米集結6個屏東農村再生社區，於屏菸1936文創基地正式發表，農村在地食材搭配社區遊程將於7月20日中午12點整準時開賣，邀請民眾手刀搶購。

繼今年6月法餐主廚簡天才攜手周春米合力將屏東在地食材華麗變身成一道道法式饗宴後，簡天才更運用「屏東食材ALL STAR」概念，推出從前菜到甜點都很「好屏」的法式餐會，6個屏東農村再生社區再度齊聚一堂，體驗全部由在地食材創作的法餐料理。

周春米表示，屏東縣近年積極推動農村再生計畫，今年邀請簡天才與農再社區合作，將屏東泰國蝦、石斑魚、香料等好物變成美食料理，從產地到餐桌皆使用屏東在地新鮮食材，相信美食搭配社區遊程，會讓遊客有不一樣的體驗，今年開放六場次，勢必掀起「愛玩客」的秒殺搶購。

今年6個社區餐桌活動，包含社區走讀、手作體驗與餐桌饗宴等行程，8月26日能走訪異國風情的定遠社區，學習水醃菜泡製，濃濃滇WAY中，感受他鄉如何變故鄉；9月9日在青葉社區體會魯凱神話藝術村的美，編織傳統花環，品嚐原民料理餐。

10月28日濱海的新龍社區，料理午仔魚一夜乾，吹徐海風享受海派料理。11月4日大武山下的赤山社區，可以熬煮鳳梨果醬，體驗農作美味與星空風光。11月11日穿越勝利門，了解隘寮社區如何將黃荊變成黃金；最後，11月18日屏東最蝦的潮厝社區，可以釣蝦並現烤泰國蝦。6款社區遊程包羅萬象、風格多元又有趣，完整呈現屏東靠山面海的豐富農漁村社區產業文化。