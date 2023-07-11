該報告指出，大陸二季度GDP年成長率可能達到7％左右，但與前期比較很有可能不如首季。報告認為，隨著擴大內需和改善預期的總體經濟政策持續發揮作用，大陸全年經濟增速有望實現5.5％左右。此外，預計大陸全年CPI年增速約為0.7％左右，PPI則預計年衰退2.3％左右。

該報告指出，對於短期的經濟應對政策建議包括，首先是中央財政應適當加槓桿並提高赤字率，其次為中國人民銀行繼續較大幅度降息，以及要加大優質民營房企扶持力度。