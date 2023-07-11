針對補助民間單位社工人員薪資制度調整，衛生福利部社會救助及社工司指出，113年起調升社工薪資起薪8.16%，調升幅度為歷年最高。換言之，社工人員起薪調高2,849元、社工督導起薪調高3,338元，預估受益人數約1萬人，且未來比照軍公教調薪幅度調整補助民間單位社工人員薪資，保障社工人員合理薪資。

另外，也將擴大風險加給補助對象，依社工人員實際服務工作內容與工作時間核給風險加給；雇主負擔費用部分，則調增至6,000元，減輕雇主應負擔，促進公私協力，落實社工薪資全額給付。

衛福部表示，明年再次調整補助民間單位社工人員薪資，對於社會工作專業人才留任有很大助益，並可落實強化社會安全網理念，促進公私協力，提升社會福利服務品質，建立政府補助民間單位社工人員薪資，依軍公薪資調整而調整機制，是繼109年實施可攜式年資及晉階機制之後，提升社會工作薪資待遇另一重要的里程碑。