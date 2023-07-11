由於台灣附近水氣較多，大氣不穩定，明（12）日東南部地區及恆春半島可能有不定時局部短暫陣雨，午後應留意大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。氣象局表示，周四至下周日（13日至16日）都有水氣持續移入，下周一（17日）後則受到低壓帶影響，水氣持續增多。

氣象局分析周三、周四降雨區域。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局指出，明天在迎風面的東南部地區及恆春半島可能有不定時局部短暫陣雨，清晨至上午之間台南以北地區及澎湖有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後應留意大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象局預測6縣市飆36度高溫。（翻攝自氣象局）

溫度方面，沒下雨之時各地悶熱，高溫普遍約32到35度，其中台北、雲林、台南、高雄、屏東、花蓮有局部36度高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，可達過量至危險級。

氣象局說明，周四、周五環境以偏東風為主，水氣從台灣東方海面不定時移入，迎風面東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；周六、下周日迎風面東半部及南部地區受南方低壓帶水氣移入影響，不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

由於低壓帶影響，水氣持續增多，下周一東半部地區有短暫陣雨，大台北及南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下周二（18日）東半部地區有短暫陣雨，西半部地區也有局部短暫陣雨。