民眾黨總統參選人柯文哲今(11日)為日前在見面會中，稱台北流行音樂中心拒絕他舉辦演唱會是「世態炎涼」，還脫口「通常這種事，太監就解決掉，不會到皇上那」，引發的爭議致歉。文化大學教授鈕則勳點出，見面會中的另一句話「行政院長由國會最大黨推薦」也是雙面刃，雖有聲量，但若經不起嚴格檢視，反而可能會衝擊民調支持度。

鈕則勳10日在臉書指出，柯文哲拋出「閣揆由國會最大黨推薦」，可凸顯出自己的高度與格局，尊重立院多數，呼應他調出藍綠框架的印記，也有想為自己可能的當選作加持，所以藍綠兩軍極可能繞著他的議題來因應，柯又建構了主場優勢，這確實是利基。

但鈕則勳也點出5個問題，其一，此論述是內閣制多數黨組閣的邏輯，虛位元首只能被動任命，「而柯Ｐ這個邏輯難道是把自己做為票選的實權總統虛位化，若不喜歡推薦閣揆，要不要任命？」

第二個問題，內閣制精神上有實權的閣揆，和我國「雙首長制」的憲政體制，會否會產生扞格不入、甚至衝突？第三，「閣揆的意見如果跟柯P總統不一樣，柯要不要聽閣揆的？還是一直鬥下去？或永遠都要來個大法官解釋？」而大法官又是現任總統蔡英文任命，柯要不要配合？

第四，「內閣的組成，柯是放權由這閣揆統籌安排處理？還是他要貫徹你的意志？意即部會首長的人選要符合你的喜好￼？若是要符合你的喜好，那誰要來擔任這個閣揆？所謂的「最大黨推薦」豈不是虛晃一招？」第五，如果是「三黨不過半」的情況，閣揆要如何被推薦？是沒有過半、相對多數席次的最大黨？還是柯要來個乾綱獨斷，授命組織「聯合內閣」？沒收「最大黨推薦」？

鈕則勳直言，這些問題若不釐清，會產生雙面刃的負面效果，讓人覺得柯文哲根本不懂憲政體制；他認為，柯文哲現在最重要的是建立自己專業與前瞻性的總統架勢，政策或制度的芻議必須得更細膩，才能加分。

他也建議，柯的論述可以改為更安全的「我當總統，會尊重國會多數，任命多數黨能接受的人來擔任閣揆」，好處在於讓民眾了解柯文哲對類似法國「雙首長制」的我國憲政體制，有其專業、作為實權總統仍能夠掌握充分的閣揆任命權，且任命的閣揆也不易挑戰權威、尊重國會多數，任命其可接受的人來擔任閣揆，不只可突顯柯的高度，也能讓未來的政策推動更有民意基礎，閣揆與總統潛在衝突也能降低

鈕則勳表示，如果只是胡亂丟出一個議題，雖然有聲量的效果，但經不起嚴格檢視的話，反而可能會衝擊柯文哲好不容易累積出來的民調支持度。