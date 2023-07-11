美國媒體援引泰媒報導，於上週失蹤的62歲的德國籍泰國房地產大亨馬克（Hans Peter Mack），已確認遭到殺害，警方循線找到他的遺體，他被分屍後塞進某一間租屋的冷凍櫃裡，這間屋子的承租戶是他的1名德國朋友，目前包含他在內還有1名德國女性和1位泰國公民涉嫌這起謀殺案。

Banglamung officials confirmed around 12:30 AM this morning that the dismembered body found in a freezer in a rental home in #Pattaya was that of Hans Peter Mack, 62. The suspects in the case are at large.https://t.co/5mboV6shPe pic.twitter.com/XTBj0MGzdr — The Pattaya News Thailand (@The_PattayaNews) July 10, 2023

據《紐約郵報》（New York Post）11日報導，根據附近住戶的說法，馬克的遺體於週一晚上在芭堤雅一個租屋處的冰櫃中被發現，這一間租屋據信是馬克的一位德國朋友承租的。據當地報導，當地官員證實，被切碎的屍體部位被放入垃圾袋中，然後塞進冷凍櫃裡。《芭堤雅新聞》（Pattaya News）報導，調查人員在監視器錄影中看到相同的冷凍櫃被裝載在一輛黑色皮卡車的貨斗中，而這輛車由外國人士運輸，透過這些線索調查人員找到了這一間租屋。

🇹🇭 THE PATTAYA NEWS: The Body of Missing German Businessman Hans Peter Mack has been Found Dismembered in a Freezer in a Pattaya Rental Home https://t.co/3uDtNkbl55 | #Thailand — Thai News Reports (@ThaiNewsReports) July 10, 2023

附近一名住戶告訴記者，1名叫作歐拉夫（Olaf）的德國男子和1名有殘疾的德國女子在這所住宅居住了大約3個月，他們都是馬克的合夥人。這2人以及另外1名德國人都被帶去接受問詢，警方相信還有1名泰國國民參與了對馬克的謀殺。

(1/2) BREAKING: Police have found the lifeless body of German man Hans Peter Ralter Mack, 62, stuffed inside a large icebox Monday night after 11pm. Police traced the suspicious box through CCTV cameras close to where Mack's Mercedes Benz was parked.

#Thailand #choburi #Germany pic.twitter.com/hDgX1lT9pd — Khaosod English (@KhaosodEnglish) July 11, 2023

在調查人員發現慘案現場之前，警方於上週日（9）早上在一個公寓停車場發現了馬克遺棄的汽車。據早先《曼谷郵報》報導，泰國第2區警察局調查官佔南莫爾（Theerachai Chamnanmor）表示，馬克的賓士E350座椅、儀表板、方向盤和變速箱上有冷卻劑和漂白水的痕跡。

「有意圖破壞證據，這起案件表明漢馬克先生的失蹤是很可疑的。」

當地一位小吃攤販告訴該出版物，她看到兩名女子下了幾天前停在那裡的車。馬克的家人提供了300萬泰銖（約新台幣270萬元）的獎金，希望能獲得關於他安全歸來的信息。