韓國經紀公司HYBE旗下擁有BTS、Seventeen、LE SSERAFIM等團體，2022年底透過日本選秀節目《AUDITION》選拔7名日本人、1名韓國人與1名台灣人推出男團&TEAM，沒想到8日至韓國辦簽售會，因搜身過當引發性騷擾、侵犯人權爭議，導致股價重挫7%，今(11)日還流出警衛在機場打開雨傘護送成員，甚至對粉絲大吼大叫的畫面，態度相當囂張。

&TEAM於11日現身金浦國際機場準備返回東京，行經機場大廳，大方讓韓國及粉絲媒體拍照，並收下粉絲的小禮物，作風相當親民，然而隨著越來越多粉絲擁上前，隨行警衛開始吆喝粉絲，聲音大到產生回音，之後更打開黑傘，不讓粉絲拍到成員的臉，在爭執過程還出現推人行徑，引發軒然大波。

畫面傳到韓國論壇Theqoo後引起網友不滿，紛紛批評：「噪音汙染」、「就工作人員的聲音最大，到底在公共場合做什麼！？」、「我還以為是總統來了」、「這麼快就忘記惹出簽售會爭議」、「請別在韓國活動了，既然是在日本出道的團體」、「專給成員們招黑的，真令人生氣！！！」

&TEAM不久前在韓國辦簽售會，女工作人員應公司要求搜身，竟檢查內衣、觸摸粉絲的胸部，且把人帶到小房間掀衣檢查竟有其他工作人員闖入等等，受害者還不只一位，讓粉絲在網路怒罵：「根本是性騷擾」、「感覺好羞愧，人權被侵犯了」，對此，HYBE回應已規定粉絲不得帶可錄音或錄影的電子設備，但仍有粉絲不守規矩才出此下策，對於造成困擾深感抱歉，也承諾往後的維安工作會以不觸碰為原則，未料卻再度惹議。

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