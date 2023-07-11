前民進黨籍高雄市議員陳致中涉嫌開設海外帳戶，替吳淑珍洗錢，4日26日遭最高法院判刑1年定讞，5月11日下午發監至燕巢監獄服刑，而議員身分第二度解職。而今（11）日前總統陳水扁就在臉書上PO文直呼，「扁嫂去年生日，剛從中症確診鬼門關走回來；扁嫂今年生日，遇上致中燕巢鬼地方當兵去，同樣的生日兩樣情」，引發討論。

當時陳致中在抵達雄檢前半小時，特地在臉書發文「生命不是等待暴風雨遠離的過程，而是學習在雨中翩舞！再多的不捨，請容許致中先跟大家說聲再見，感謝您們的愛與溫暖，讓我知道前面的路一點都不孤單，千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風！栽培提攜，恩義永銘，千言萬語，平安珍重！當我們再度回首，我們會帶著微笑，也會更強大」，陳水扁也在臉書PO文「陳致中跟媽媽辭行，明年母親節再見」。

而陳水扁今日在臉書上PO出一篇「扁嫂的同樣生日兩樣情」的文章表示，「扁嫂去年生日，剛從中症確診鬼門關走回來；扁嫂今年生日，遇上致中燕巢鬼地方當兵去，同樣的生日兩樣情」，陳水扁更接著說，「去年有致中陪伴過生日慶重生，今年沒致中相伴生日了無生趣。致中託人捎來給媽媽的生日卡，這是送媽媽最好的的生日禮物」。