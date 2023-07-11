「反骨男孩」團長酷炫日前遭到網美星宣指控偷拍私密片，其中還有多名網紅、藝人及粉絲，甚至還有未成年，更分享給團員看，並嘲笑女性的身體器官，讓她決心提告，對此，酷炫多次反駁，今（11日）他也再次上傳聲明影片，強調自己「沒有偷拍影片，我不搞偷拍影片」。

酷炫表示自己不喜歡讓私事攤在檯面上，但因為對方不停的指控，讓公司名譽受損，他才出來拍聲明影片，他強調「沒有偷拍影片，我不搞偷拍影片」，也沒有外流影片，他承認過去在感情上很不成熟，會劈腿偷吃，「所以因為如果過去不成熟的行為，而造成任何人不舒服的感受，我再次誠摯道歉，對不起」。

他也強調沒有做任何違法的事情，並喊話「你如果覺得我如你所指控，大可去告我」，並表示事情從3年前就一直吵到現在，期間也有各種暗示強暴與權勢性交，但他認為雙方隔空交火很沒意義，並表示讓子彈飛一會兒「自己就會露出破綻」，而他們在新聞中的各種放話，也可以看出前後說法不一。

酷炫錄影片聲明沒有偷拍。（影／取自酷炫老師YouTube）

酷炫同時也列舉他們指控內容和過去的影片說的說法不一，並表示「我希望事情到此為止，告一段落，妳們就好好做妳們的事，我就好好做我的事，互不相欠，好嗎？」

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