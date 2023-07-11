2020年11月來台成為PLG新竹街口攻城獅練習生的台灣藝大外籍生阿拉薩（Joof AlaSan），11日晚間PLG 2023選秀會被握有狀元籤的攻城獅選中，期待精進能力，在場上為球隊做出貢獻。

攻城獅總教練林冠綸指出，身高207公分的阿拉薩在UBA大專籃球聯賽所展現出身高及優秀運動條件，是球隊最先看中他的重點，也計劃透過這個暑假幫助阿拉薩，盡快學習進入職業舞台要學的一些課題。

阿拉薩現年21歲，在甘比亞出生、12歲開始接觸籃球，打過2年塞內加爾甲級聯賽，2020年初透過攻城獅前總經理高景炎準備來台，同年3月因全球爆發新冠肺炎疫情，在泰國辦理簽證的他等了8個月才順利抵台，並成為攻城獅練習生，後來考上台藝大，經過兩季UBA洗禮，今年投入台灣職籃選秀，他表示成為PLG史上首位外籍生狀元是祝福也很榮幸，被攻城獅選中感覺像是「回家」，自己職業生涯才要開始，還有很長的路要走。