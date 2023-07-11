承襲70年國宴主廚的製餅工藝，五年盲測榮獲三次冠軍的圓山中秋月餅，今年首次結合典藏名家張炳煌等畫作與傳統紙雕工藝，推出「圓山光影中秋音樂寶盒」、「圓山玉盤中秋月光寶盒」雙款中秋限定禮盒，讓月餅不再只是一份贈禮，更是值得收藏的藝術品。即日起限量開賣，8月11日前完成預購即享8.5折專屬優惠。

「圓山光影中秋音樂寶盒」四入裝，選用臺灣在地食材與國宴頂級配料，研製出深受國人喜愛的蓮蓉雙黃、棗泥核桃、XO干貝、梅香烏龍四款經典廣式月餅，每盒售價1,580元。外盒設計則融入圓山客房樓層的典藏名家畫作「梅、蘭、竹、菊」文化底蘊，透過紙雕營造以金箔為主的豐盛氛圍，搭配鏤空造型與LED燈，伴隨圓舞曲旋律，變身唯美光影的音樂藝術燈；盒內還可作為小型飾品收納盒，隱藏永續環保的創新巧思。

「圓山玉盤中秋月光寶盒」匯集臺灣當季水果與新鮮食材，嚴選口味天然的芝麻流心、金月流心、咖哩香菇、貴妃玫瑰、威士忌巧克力、美人桑椹六款月餅，內附圓山烏龍茶及圓山精美茶盤各乙份，每盒售價1,880元；其中「圓山1952經典威士忌」首次入餅，更提供民眾全新高質感的賞味享受。禮盒外觀視覺是以圓山大飯店遠眺觀音山為構想，呈現坐看雲起，歲月靜好的平和意象；而多層次紙雕刻畫出山嵐剪影與卯兔賞月圖騰，象徵人生圓滿與生命力，如再按壓其背面按鈕，便可化身高貴典雅且獨一無二的藝術壁畫燈。

圓山雙款限定中秋月餅禮盒，即日起手刀搶購即享早鳥優惠，凡8月11日（含）前預訂並完成付款，單盒即享8.5折優惠，大量訂購300盒以上還有獨享專屬折扣！取貨及宅配服務時間為8月21日至9月25日。