澎湃新聞11日報導，大陸最新出爐的6月金融數據超預期回暖。居民短期、中長期貸款全面改善。

中國人民銀行（大陸央行）11日公布的數據顯示，6月貸款增加3.05兆元（人民幣，下同），同比多增2296億元，環比則較上月的1.36兆元大幅多增；社會融資規模增量為4.22兆元，比上月多2.67兆元，比上年同期少9859億元。

今年上半年，人民幣貸款增加15.73兆元，同比多增2.02兆元。

分部門看，住戶貸款增加2.8兆元，其中，短期貸款增加1.33兆元，中長期貸款增加1.46兆元；企（事）業單位貸款增加12.81兆元，其中，短期貸款增加3.84兆元，中長期貸款增加9.71兆元，票據融資減少8924億元；非銀行業金融機構貸款減少15億元。

相比前兩個月，6月貸款結構出現改善，居民貸款在6月出現了較明顯的增長，大幅好於市場預期。

具體來說，6月住戶貸款增加9639億元，其中，短期貸款增加4914億元，僅次於3月，中長期貸款增加4630億元，同樣為年內次高；企（事）業單位貸款增加2.28億元，其中，短期貸款增加7449億元，中長期貸款增加近1.6兆，票據融資減少821億元。

存款方面，6月人民幣存款增加3.71兆元，同比少增1.12兆元，但居民存款在6月出現了同比多增。

上半年，存款增加20.1兆元，同比多增1.3兆元。其中，住戶存款增加11.91兆元，非金融企業存款增加4.96兆元，財政性存款減少125億元，非銀行業金融機構存款增加1.08兆元。

同時，6月底M2和M1同比增速出現回落。

數據顯示，6月底，廣義貨幣（M2）餘額287.3兆元，同比增長11.3％，增速分別比上月底和上年同期低0.3個和0.1個百分點；狹義貨幣(M1)餘額69.56兆元，同比增長3.1％，增速分別比上月底和上年同期低1.6個和2.7個百分點；流通中貨幣（M0）餘額10.54兆元，同比增長9.8％。上半年淨投放現金789億元。

在表內貸款的支撐下，6月社會融資規模增量為4.22兆元，比上月多2.67兆元，比上年同期少9859億元。

增速方面，社融存量同比增速進一步回落，初步統計，6月底社會融資規模存量為365.45兆元，同比增長9％，但好於市場預期。

從結構上看，6月非標融資出現減少，信託和委託貸款雙雙從正增長轉為負增長，政府債券淨融資則好於市場預期。

具體來說，6月，對實體經濟發放的人民幣貸款增加3.23兆元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少191億元；委託貸款出現減少，6月減少57億元；信託貸款減少153億元；未貼現的銀行承兌匯票減少692億元；企業債券淨融資2360億元；政府債券淨融資5388億元；非金融企業境內股票融資701億元。

今年上半年，社會融資規模增量累計為21.55兆元，比上年同期多4754億元。

從結構看，今年上半年，人民幣貸款依舊是社融增長的主力軍，占比進一步走高，企業債在社融中的占比回落最為明顯。

具體來說，6月底對實體經濟發放的人民幣貸款餘額占同期社會融資規模存量的62.6％，同比高1.2個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額占比0.5％，同比低0.2個百分點；委託貸款餘額占比3.1％，同比低0.1個百分點；信託貸款餘額占比1％，同比低0.2個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額占比0.8％，同比持平；企業債券餘額占比8.6％，同比低0.8個百分點；政府債券餘額占比17.4％，同比高0.2個百分點；非金融企業境內股票餘額占比3％，同比持平。