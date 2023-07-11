泰國總理帕育 (Prayut Chan-o-cha)的政黨表示，他不會再尋求連任，並會依照原先承諾退出政壇。這一宣示對新的準民選政府來說，略為鬆了一口氣，但是誰也說不準泰國軍方勢力會不會再未來又發動政變。

CNN報導，2014年，泰國軍界發動政變，推翻了女總理盈拉(Yingluck Shinawatra)的民選政府，政變領袖是陸軍參謀長帕育，他隨後宣布自己擔任總理。2019年，他所在的政黨聯盟贏得了國會選舉，取得最多席位，帕育因此聲稱，他有民意的支持，是合法的的國家領導人。

到了今年5月，泰國議會重新大選，泰國反對黨大獲全勝，顯然選民對透過軍事政變奪取政權的軍政府發出了強有力的譴責，不管他們的「國家安定至上」理由說得再多次，民眾也不想再忍受軍政府的獨裁專斷。

泰國前進黨是國會裡最大力量，該黨提出許多破天荒的改革綱領，主張修改侮辱王室法，支持飲酒自由，甚至主張同性戀自由，使得前進黨在年輕人中贏得了大批支持者。老派的泰國反對黨「為泰黨」，也在大選中位居第二。相比之下，支持帕育的統一泰國建國黨，只獲得 36 個席位，顯然民心向背。

泰國的再次政黨輪替，過程也頗為曲折，雖然支持帕育的保守派力量在2019年獲得國會多數席次，但是許多人不相信選舉結果，認為過程有問題；2020年，泰國年輕人走上街頭，質疑帕育的執政合法性，抗爭者以「三指致敬」(源自電影《飢餓遊戲》)做為暗號，獲得極大的響應。

42歲的泰國前進黨領袖利姆賈羅恩拉特，將成為新的泰國領導人。(圖/美聯社)

隨後，新冠病毒在泰國發生大流行，帕育政府對民眾的健康與經濟問題，都處理的緩慢低效，政治缺乏透明度和問責制，加劇了要求帕育下台的呼聲。

泰國朱拉隆功大學政治學家蓬蘇迪拉(Thitinan Pongsudhirak)表示，「對許多泰國人來說，帕育早就該退出政壇了。他於 2014 年 5 月以不合法的手段掌權，管理了一個平庸的軍政府五年2019 年以後，又以軍政府修改憲法，仍然是搖搖欲墜。」

帕育的退出，代表著軍政府的失敗，從好的方面來看，也可以視為民主支持者的一場勝利。

蒂蒂南補充說，目前泰國處在最差狀態，經濟停滯、政治衰敗、國際地位有史以來最低。前進黨領袖利姆賈羅恩拉特（Pita Limjaroenrat），以及他組建的新政府必需要面對這一切。