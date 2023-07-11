PLG 2023選秀會11日登場，持有第1輪第2順位「榜眼籤」的桃園璞園領航猿，相中輔仁大學本土長人喬楚瑜 ，因為「眼鏡」是喬楚瑜場上、場下「招牌形象」，賽後寒暄時領航猿總經理陳信安還開玩笑說要幫喬楚瑜換眼鏡。

喬楚瑜坦言，在等待選秀會來臨這幾周心情都滿緊張的，原本以為自己會在第1輪末或第2輪才被叫到名字，「沒想到自己突然被唱名，其實也蠻訝異的。」

對於職籃舞台第1個賽季，喬楚瑜說：「應該要更積極學習，我也會向學長們請教一些經驗，把教練給我的指示做到最好，重要的是心態要改變吧！畢竟不是學生籃球了，要更積極自律掌控好時間。」

選秀結束後，各球團和球員也互相寒暄，領航猿總經理陳信安也開玩笑說要幫喬楚瑜換一副新眼鏡，「因為現在這副眼鏡看起來太乖了。」言下之意或許GM對喬楚瑜有很高期待，希望他在場上能夠更有霸氣、積極為球隊建功。