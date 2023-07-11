洪都拉斯、陳亞蘭飾演夫妻默契十足。（TVBS提供）

陳亞蘭、王彩樺戲裡戲外都是閨蜜。（TVBS提供）

TVBS 8點檔《加油喜事》第4季「相信愛情」11日播出最終回，演員們面對殺青、劇終的時刻都充滿不捨之情。本劇從去年9月開拍、12月首播至今，共同度過10個月的相處，成為了一個充滿感情的「喜事」大家庭。飾演武家大家長的洪都拉斯，不捨的地說：「想再演300集啦！」

《加油喜事》開播就以周曉涵和周孝安的婚禮揭開序幕，大結局一樣喜事收尾，一路吵吵鬧鬧的咖啡CP臧芮軒和劉育仁終於修成正果，在眾人的祝福下走上了紅毯。臧芮軒先是感謝劉育仁一路的陪伴，透露自己在這段時間裡「長大了」，接著逗趣地提到託搭檔的福，讓她懂得「該怎麼罵人」。劉育仁則回憶起陪伴臧芮軒試穿婚紗的情景，表示兩人拍戲這麼久，第一次被對方驚艷到，接著調皮地說：「但驚艷只是一瞬間啦！」話才說完就引來臧芮軒回應：「你看！他是不是很該罵？」戲裡、戲外都愛鬥嘴的小倆口，一來一往的互動十分可愛。

戲裡除了年輕演員感情發展受矚目外，武、林兩家長輩陳亞蘭、王彩樺、洪都拉斯和李興文等人純熟的演技及精采的互動更是本劇的一大亮點。李興文聊到拍了這麼多戲，這次的殺青最讓人依依不捨。洪都拉斯回想起一開始因與陳亞蘭不熟，對戲時格外戰戰兢兢，現在卻希望能跟對方再演個300集。陳亞蘭好奇問眾人是否希望「喜事」系列可以繼續，沒想到好友王彩樺馬上跳出來回說：「妳有時間嗎？」引發現場一陣大笑。