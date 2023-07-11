前立法委員黃國昌與網紅「館長」陳之漢號召7月16日在凱達格蘭大道遊行，訴求司法正義與居住正義，而國民黨總統提名人、新北市長侯友宜也允諾參加。對此，前立委郭正亮11日就表示，「716凱道遊行我估計一定是上萬人，侯友宜上去台上講話一定要抓到梗，不然你會被比下去，那個場我覺得非常重要」，引發討論。

郭正亮11日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「據我了解，金溥聰答應這個職位，要求所有的人事權，所以他當然可以整頓人事，這是必然的，他又找了一些市議員進來，都是比較犀利的，包括徐巧芯、游淑慧等等，所以這一群人發言的節奏肯定跟市府派不一樣」，郭正亮認為，「因為市府派就是公務員，公務員坦白說就是比較嚴謹，可是競選有時候你有3分就要說10分，這個在選舉沒什麼不對，大概市府派節奏就會慢一點」。

郭正亮更接著說，「所以我覺得金溥聰出手之後就是要人家趕快跟上，比如他安排侯友宜接受趙少康的專訪，五大政見一出來後面就要跟，火力要支援，然後716凱道遊行，我估計一定是上萬人，那個場三個人都來，侯友宜上去台上講話一定要抓到梗，不然會被比下去，那個場我覺得非常重要，雖然不是你辦的，但群眾心裡會有分數」。