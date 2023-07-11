日本男神小栗旬2005年演出電視劇《流星花園》男二「花澤類」，讓他成為當代最受歡迎男星之一，活躍於影視圈，如今更是經紀公司「Tristone」社長，地位已不同於一般男星。最近小栗旬卻在節目上吐真心話，表示當時根本不想演花澤類，因為與期待的「專業演員路線」差很大。

現在是演員兼經紀公司社長的小栗旬，日前上談話性節目《Talk Queens》回顧超過20年演員生涯的經典作品，其中2005年在《流星花園》飾演花澤類，完美演繹溫柔男二，不僅默默守護女主角，也成功擄獲全亞洲女粉絲的心；而花澤類這個角色，讓小栗旬爆紅，之後演出的作品也都獲得高度關注。

事隔多年，小栗旬在節目上吐露真心話，當年他根本不想演花澤類。（圖／摘自微博）

不過，小栗旬表示，他很感激有幸有出花澤類，開啟他大紅大紫的機會，但也吐露他的真實心聲，「我真的很不想演這個角色，看見自己靠著偶像路線擁有高人氣，很不好意思」，因為小栗旬一直期待能成為一名「專業演員」。但小栗旬後來也隨著年紀增長轉型，在2022年大河劇《鎌倉殿的13人》中，成功擠入日本代表性演員，能視為他夢想成真。

另外小栗旬與山田優結婚多年，育有3個小孩，除了老大有公布性別是女兒外，都不曾透露小孩相關資訊，非常保護他們。去年小栗旬曾爆出在聚會中近乎全裸嗨唱，照片流出震驚日網，但他並未作出回應，此事後來也不了了之。