原民會今年延續原住民族暑期工讀計畫，提供政府部門及非政府部門工讀職缺，讓高中職、大專院校等學生可以到地方政府、鄉鎮公所、NGO組織及文化健康站等工作場域工讀，今年共錄取635名原住民族青年學子，已於7月3日向服務單位報到開始各項職場學習體驗工作。

原民會表示，今年首次辦理教育訓練，今天於高雄率先開訓，原民會主委夷將Icyang親自到場勉勵同學。

原民會主委夷將Icyang強調，原民會提供暑期工讀，讓許多學生除了在暑假能憑藉一己之力賺取學費及生活費，此外，這一、二年有關職缺類別更有別於以往增加了文化健康站的工讀職缺，今年分發到文健站服務的共有205名學生，約佔32％，透過文化健康站的工作場域，一邊協助照顧長者，一邊和長者學族語，讓「說族語」回到生活裡。

為了增進學生的職場知識，首次辦理2天1夜教育訓練，全國分為北區、南區及東區陸續辦理3梯次；講授勞動權益，提升學生勞動權益基本意識；及原民政策，簡介當前原住民族重要政策，讓同學瞭解政策制定過程與推動成果，「職業介紹」，也藉由分享不同職場案例解析，讓學生認識不同的機關、單位類型，以利順利接軌就業職場。