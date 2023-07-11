香港女星鄭欣宜父親是知名演員鄭少秋，母親是已故節目主持人沈殿霞，她從小耳濡目染，15歲就上電視展現歌唱天賦，但由於身材較為豐腴，早期受到外界不少批評，近期她傳出失蹤消息，經紀人透露她身體有恙，需要時間靜養，近日有香港媒體爆出鄭欣宜和李玟一樣都患有憂鬱症，鄭欣宜曾覺得自己連呼吸都是錯的。

根據香港《東周刊》報導，鄭欣宜過去曾接受採訪，她透露情緒時常跌到谷底，2017年到2019年這段期間，她心理狀況不好，時常鑽牛角尖，認為連呼吸、生存都是錯的，後來才去看心理醫生學習如何面對情緒。

鄭欣宜今年4月傳出失聯，疑似缺席2場頒獎典禮，社群平台最後更新停在4月26日，令外界擔憂，網上謠傳她是因為情變搞失蹤，更一度傳出烏龍死訊，經紀人則表示她身體微恙，需要一段時間靜養，等狀態恢復會繼續工作，希望外界能給予時間。根據《壹蘋新聞網》李玟二姊李思林接受訪問時曾脫口李玟掛心同受憂鬱症折磨的鄭欣宜。根據港媒《明報》報導，與鄭欣宜同公司的歌手馮允謙表示不知道鄭欣宜罹患憂鬱症，透露對方身體正在康復中，等準備好就會回歸舞台表演。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。