詐騙集團猖獗引發國人不滿，賴清德副總統今天參訪LINE台灣辦公室，聽取關於防制詐騙的措施簡報。賴清德表示，治安是民眾最關心的社會議題之一，尤其是網路詐騙，單靠警察執法很難完全杜絕，希望大家能共同合作，打擊網路詐騙。

賴清德抵達後，首先觀賞LINE貼圖與高雄市政府合作的專案影片、聽取LINE企業文化介紹，接著親自體驗「LINE熊大上菜」遊戲。隨後，參觀LINE Bank監控中心及客服中心，實地了解LINE Bank資訊防護措施及客服工作流程，以及在台灣的事業領域的發展近況。

賴清德也聽取關於防制詐騙的措施簡報，內容提及高規格資安保護用戶的數據與數位資產、如何應對整體網路環境的治理。包含不間斷交易監控及即時偵測、防堵詐騙及盜用相關作為，LINE Bank 也為首批加入刑事局鷹眼識詐專案的銀行，並配合政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」。

他在致詞時表示，3年前他曾參訪LINE台灣，不過短短時間，公司規模又更擴大了。LINE每月活躍用戶人數超過2100萬人，相當於超過9成的台灣人口。此外，服務變得更多元、更完善，也更貼近偏鄉或每一個需要的地方，令人敬佩。

賴清德肯定LINE Bank的成績相當亮眼。他在擔任行政院長任內，曾核定要開放設立純網路銀行。現在看到LINE Bank在成立不到3年的時間內，已經有超過157萬個用戶，也獲得多個獎項與肯定，證明他當初的決定是正確的，正確的決策應該要持續獲得支持。

他認為，LINE在台灣規模變大、功能變強，相對要承擔更多責任。治安是民眾最關心的社會議題之一，尤其是網路詐騙，單靠警察執法很難完全杜絕，希望大家能共同合作，打擊網路詐騙。