俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）近日訪問大陸時參觀了青島與上海的2個造船廠，並登上055驅逐艦參觀，艦上因此升起俄羅斯聯邦國旗。外界猜測俄方可能有意採購055艦，但是分析人士認為中國目前幾乎不存在出售055艦的可能性，如果俄方真要採購大型艦挺，購入075兩棲攻擊艦的可能性還大些。

據《騰訊網》報導，葉夫梅諾夫近日到中國訪問時，與中共國防部長李尚福洽談海軍合作事宜，軍事分析人士認為，俄方在目前這個時機與中國軍方往來密切，顯然不只是一般的軍事交流。葉夫梅諾夫結束在北京的會談後，還前往青島與上海的造船廠、海軍基地與訓練機構參觀。在青島時還登上中國最引以為傲的055導彈區逐艦，該艦為表示禮遇，還掛起俄羅斯的三色國旗。

俄海軍總司令葉夫梅諾夫在青島時登上中國最引以為傲的055導彈區逐艦，該艦為表示禮遇，還掛起俄羅斯的三色國旗。（圖／騰訊網）

報導分析稱，葉夫梅諾夫參觀055驅逐艦很可能是因為俄方對055存在很濃厚的興趣，中方會同意這場近距離參觀，則表明中國並不介意，甚至還在有意培養這種好奇心。既然俄國軍方也開始討論起向中國採購軍艦，中方邀請其登上055艦，也是為將來中俄的軍艦外貿建立基礎，同時也向西方國家展示中俄間極密切的關係。

不過，軍事分析人士認為，有關俄方引進055艦的想法，恐怕也只是外界一廂情願的猜測。從實際情況來看，就算俄羅斯軍方有意引進中國軍艦，大概率也只會選擇054A護衛艦，而非更先進、噸位更大的055艦。因為055太大，其噸位僅次於彼得大帝號這艘基洛夫級核動力巡洋艦，現在俄海軍連光榮級巡洋艦的正常運作都很難保證，就算055艦送給俄國海軍，它也只能趴在港口當女王。

除了養不起之外，055艦與俄軍體系也不適合。自蘇聯解體以來，俄羅斯只造過5000噸以下的護衛艦，055這種大型艦艇對這些小型艦艇指揮官而言很難駕馭。在作戰體系上，俄軍仍停留在數位化初級階段，與高度資訊化的055很難相容。相較之下，054A的噸位與俄軍現役主力艦相仿，作戰體系相容性也更高，其外貿型號已經打開國際市場，只要俄海軍有意願，外貿版054A很能符合俄軍的需求。

俄國曾向法國購入西北風級兩棲攻擊艦，但因入侵克里米亞受到制裁而未能交貨。大陸分析人士認為，俄海軍可以考慮向中國購買075艦來取代法國西北風級。（圖／央視截圖）

報導表示，除了小型的054A之外，中共還有一艘國產艦艇也有可能被俄方相中，那就是075型兩棲攻擊艦。這艘在上海滬東造船廠打造的4萬噸巨艦，目前已有3艘服役、1艘建造中。2011年俄羅斯曾向法國採購2艘西北風級兩棲攻擊艦，而由於克里米亞危機造成俄羅斯被西方國制裁，購艦合同最後被廢除。

此後俄海軍曾努力推進其國產兩棲攻擊艦項目，但與俄海軍的大型航母一樣，大部份都趴在船塢裡或是設計圖紙上，新的兩棲攻擊艦構想也每年都在變，完全看不到落實的可能性。在中共075兩棲攻擊艦服役後，俄海軍內部就一直有引進該艦以填補西北風級兩棲攻擊艦的意見。分析人士推測，此次葉夫梅諾夫前往上海船廠參觀，很有可能是去滬東造船廠觀摩正在建造的075的第4號艦。

總之，俄軍目前極希望從中國獲得軍事上的支持，但在西方國家緊盯之下很難實現，即便如此，拉攏與中國的關係對俄羅斯也有重要的政治意義。至於大型軍艦的買賣，在目前的情勢下當然不可能，只能是向西方國家展示中俄兩國「上不封頂」的戰略夥伴關係罷了。