不只電動汽車產業會受到衝擊，據全球最大的鎵買家表示，中國大陸對鎵（Gallium）出口的計劃性限制導致特殊半導體晶圓的瘋狂囤購潮。這一間德國廠商幾乎完全依賴中國大陸提供所需的鎵，用於製造應用於手機無線電信號放大器和砷化鎵（GaAs）晶圓，直接衝擊智慧型手機產業。

據《路透社》11日報導，弗萊堡化合物材料有限公司（Freiberger Compound Material）約佔全球10％的鎵出口，然而就在中國大陸宣布於8月1日對鎵和鍺（Germanium）出口實施管制後，該司驚覺自己身處於動蕩之中。

弗萊堡化合物材料有限公司（Freiberger Compound Material）執行長哈茲（Michael Harz）表示：「我的客戶對此非常擔心，他們現在紛紛下單增加庫存水平。整個產業現在都非常緊張。」

中國大陸開採及製備鎵的企業在過去10間年以低價壓制競爭對手，將大部分對手逐出市場。弗萊堡化合物材料每年營業額為7000-8000萬歐元（約新台幣27.5億元），在智慧型手機功率放大器的砷化鎵（GaAs）晶圓市場上佔有65％的市場份額，與日本住友電工和一些較小的中國大陸製造商競爭。

除了前面這些應用之外，紅色LED和紅光傳感器也是砷化鎵的另一個主要應用領域，這家公司的起源可以追溯到前東德的一家國有電子工廠，好在，他們已經儲存了幾個月的鎵，因為他們早就預見到可能會發生某種形式的貿易危機，而且他們也沒有太多其他應對的辦法。

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電動汽車製造商也面臨一個困境，即是否可以繼續依賴這種被視為電動車的遊戲規則改變者的金屬元素，因為氮化鎵（GaaN）的性能實在太好了。