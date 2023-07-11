衛生福利部今天（11）宣布，明年（113）起補助民間單位社工人員薪資起薪調高8.16％，調升幅度為歷年最高。（衛福部提供）

台灣社工人員低薪問題導致人才流失，為強化社會照顧體系，衛生福利部今天（11）宣布，明年（113）起補助民間單位社工人員薪資起薪調高8.16％，調升幅度為歷年最高，社工人員起薪3萬7765元、社工督導4萬4239元，且未來比照軍公教調薪幅度調整，預估受益人數約1萬人。

為提升第一線的社工人員能量及改善社工薪資，行政院拍板明年補助民間單位社工人員薪資起薪調整8.16％、建立調薪制度、擴大風險加給補助對象，並且減輕雇主負擔，落實薪資全額給付。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐說明，113年度起調升社工薪資起薪8.16％，相當於社工人員起薪調高2849元、社工督導起薪調高3338元，調升幅度為歷年最高，預估受益人數約1萬人；且未來比照軍公教調薪幅度調整補助民間單位社工人員薪資，保障社工人員合理薪資。

本次調整也包括擴大風險加給補助對象，依社工人員實際服務工作內容與工作時間核給風險加給，預估約3000名社工人員符合資格。另外，雇主應負擔費用從每人每月5000元調增至6000元，減輕雇主負擔，促進公私協力，落實社工薪資全額給付。

衛生福利部表表示，本次補助民間單位社會工作人員薪資制度調整，同步帶動司法院、內政部原住民族委員會等相關部會及民間單位共同提升社工人員薪資，預估約1萬名社工人員受益；歡迎社會工作系所畢業者投入社會工作專業服務領域，共同推動各項社會福利服務。