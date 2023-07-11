國軍「漢光39號」實兵操演將於7月24日至28日登場，軍方10日出動AAV7兩棲突擊車在新北八里挖子尾海灘進行操演，沒想到演練過程中，卻有民眾目擊一位比基尼辣妹，正在沙灘上曬日光浴，對比吸睛引發熱議。退役中將帥化民今(11日)在《頭條開講》節目表示，從竹圍、挖子尾到台北港，是一個完整的作戰區域，敵人一定會這樣打。照片中戰車應該是登陸向著陸地走，但老百姓對戰爭無感且無奈，才出現這個突兀畫面。

「我很佩服這個女士，這麼熱的天，台灣婦女都講究美白，敢去曬，很有那個！」帥化民表示，這個場景讓大家感覺到很突兀，這邊在曬日光浴，那邊在搞戰車演習。「你看這個戰車開的方向就不對了！」應該是登陸往前走，你怎麼往這個方向走？「一定受到影響了！」

帥化民說，這是玩笑話，要像現在1450就會說，這個女的一定是老共派來的，所以登陸都走錯方向。但認真來說，老百姓對台海危機，一個是無感，一個是無奈，他也不能做什麼事，我要去曬太陽就曬太陽。

「現在漢光，演習我是認同啦，因為國軍總要準備！」帥化民強調，萬一有戰爭的時候，你不能說沒有準備！過去也講過，像竹圍、挖子尾、淡水港、高爾夫球場、台北港，它是一個完完整整的作戰區域。現在漢光演習也離不了這些科目，因為天然的地形在這邊，你的軍事裝備、配備在這邊，敵人一定是這樣打法。至於打的戰術有點變化，我們是沒辦法料到，但是看到這個畫面，老百姓的心情我們都可以體會：無奈！