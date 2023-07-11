新北市蘆洲1名35歲單身陳姓女子，被IG陌生帥哥喊一句「老婆」，陳女因此被騙價值63萬元的泰達幣，7日陳女要再注資52萬台幣時，被警方攔阻避免被詐。（圖／警方提供）

新北市蘆洲1名35歲單身陳姓女子，在社群網站「IG」遭陌生帥哥「Allen」搭訕，並以「老公、老婆」相稱，要她購買「火幣」，陳女因此被騙價值63萬元的泰達幣，7日陳女要再注資52萬台幣時，被警方攔阻避免被詐。

警方表示，現行虛擬貨幣投資詐騙，常使用社群網站或交友軟體，進行亂槍打鳥方式私訊，建立大量假帳號並盜用帥哥正妹照片引人注意，若民眾與其對話，該詐團就會以噓寒問暖方式取得信任，並要求操作投資一起「發財」。詐團甚至架設網頁及APP，要求被害人在正當管道購買虛擬貨幣，再將該款項匯入假投資網站，由詐團操作頁面數字使被害人相信獲利。

陳女於先前已於「火幣」平台成功購得63萬元價值之泰達幣USDT，並依照詐團指示將款項匯入假網頁，由詐騙集團虛擬貨幣錢包接收款項，並於網頁後台操作數字讓被害人以為已獲利翻倍，被害人欲提現時，網頁客服卻稱：「獲利金額已超過本金」需再注資52萬元台幣進行升級會員資格，以此方法要求被害人再次匯款，警方獲報後立即攔阻該筆款項，並協助其完成詐欺筆錄。

蘆洲分局集賢所副所長朱文祥呼籲，投資理財應透過正常管道進行操作，切勿輕信社群網站或交友軟體資訊，或以私訊方式進行匯款、面交投資，避免遭受詐騙，也可撥打165反詐騙專線諮詢。