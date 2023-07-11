新北一名人妻小梅（化名）意外發現丈夫有張摩鐵發票，同時又在家中發現小三寫給丈夫的白色情人節情書，察覺2人有婚外情，甚至會互傳「嘟嘴親吻照」、「裸露下體」等性暗示照片調情，氣到向2人提告求償200萬元，法官判2人應連帶賠償40萬元，可上訴。

據判決書指出，小梅（化名）主張與丈夫結婚20餘年，育有1女。去年9月間，她察覺丈夫存有「汽車旅館」所開立之發票，同時又在家中發現小三寫給丈夫的白色情人節情書，內容寫下「Dear小X哥：相識相惜已一個多月，後天就是White Day，在此能夠藉由這張細心挑選的卡片祝福你」。

除此之外，小梅在Line對話紀錄中發現，2人不僅互以「老公」、「老婆」稱呼彼此，還不時傳送「嘟嘴親吻照」、「愛妳／你」等訊息，平時更會偕同出遊、互道早晚安、報備行程，丈夫更提供生活費給小三使用，甚至會留宿、寄包裹到對方住處，甚至常傳有性意味或者裸露生殖器之照片或文字訊息，而小三收到後非但沒有表示出厭惡或不舒服，反而順勢與丈夫調情，2人間之互動實已「超友誼」。

經小梅質問丈夫後，對方也承認婚外情，更坦承2人間已陸續發生性關係一年有餘，2人舉止曖昧、發生性行為、共同前往旅館等行為，致小梅精神遭受極大痛苦，因此怒向2人提告求償精神慰撫金200萬元。

法庭審理時，2人經合法通知，既未到庭，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

法官勘驗2人多張出遊、嘴對嘴之親密合照，且LINE對話紀錄亦有親密對話內容，堪認小梅主張2人有逾男女通常社交禮節之情並非無據，法官認為2人行為已侵害小梅配偶權，判2人應連賠償40萬元為適當，可上訴。