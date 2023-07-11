北科資材營日前熱炒店用餐，卻因白飯吃不飽與店家衝突，系主任吳牧恩帶隊前往致歉，卻又因臉書一句「我們系畢業的校友，本來就可以吃很多飯，很飽、很好吃」，二度引起爭議，對此政治大學學務長蔡炎龍也參戰，力挺吳牧恩處理方式，更感嘆酸民只看到自己想看的。

政大學務長兼應用數學系副教授蔡炎龍在臉書發文力挺吳牧恩，他表示，無意評論學生對或錯，自己也不可能覺得學生沒錯，或錯了不用負責，但自己只想表達系主任的辛苦，吳牧恩在這件事情上處理方式堪稱為典範，他強調，沒有事情是可以處理的完美，但當下主任已經處理得很好。

對於吳牧恩最後的「資財系是吃飯系，我欣然接受，因為我們系畢業的校友，本來就可以吃很多飯，很飽、很好吃」，蔡炎龍表示，這看起來比較像在自嘲，但當然也的確有人覺得在反嗆，只是酸民有時候只看到自己想看的。

吳牧恩也在底下留言「感謝學務長支持體諒」，他表示同學們錯了就是錯了，道歉也是誠心，但希望藉這個機會讓大家知道孩子們需要多一點同理心，少一些計算。

不少網友不認同，紛紛開砲「根本上行下效」、「這是在示範如何提油救火達成公關災難嗎」、「感覺教授們都不食人間煙火啊」、「道歉就道歉，還硬要把開玩笑加在裡面，難道都沒問題嗎」，但也有許多人支持：「一堆因為現實生活壓力太大的玻璃心酸民，還要來出征教授的個版發文」、「酸民的正義就是要血流成河，沒有在管人家處理是否妥當的」、「網路上時不時的暴戾之氣，猛一看似為正義出氣，實則有製造社會世代分裂對立的意圖」、「酸民之所以成為酸民，是因為他們人生有缺陷，只能多鍵盤後面滿足自己身心靈的缺陷」。