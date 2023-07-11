夏天到來，民眾難免因為高溫炎熱滿頭大汗而飄散異味。一位女子發文表示，最近尖峰時段搭乘大眾運輸工具時，她都覺得快要被臭死，一看卻發現幾乎都是男性飄來的意味，因此發文詢問「男生為何普遍偏臭？」，不少內行人紛紛分享抑制異味的辦法，包括噴香水、體用濕巾、止汗劑、體香膏、改善生活作息等，其中最簡單的方法就是出門時多帶一件替換的衣服。

原PO在Dcard發文表示，近日她在尖峰時段搭乘大眾運輸工具時，都覺得味道很重快被臭死，「左右看一下，幾乎都是從男性身上傳來的異味」，因此現在只要遇到外表黑黑髒髒、蓬頭垢面的男生，或是衣服荷葉邊、洗到退色的男生，她都會憋氣15秒，等對方走過後再用手於鼻子前揮3下，確認味道完全消散再吸氣。而這也讓原PO忍不住好奇，為什麼男生特別會有味道呢？他們自己難道都不會聞到嗎？求解在車廂內如何自救？

對此，許多人紛紛回應，「其實好像也不能完全怪他們，男生體味就是比較重一點，台灣的夏天又這麼熱，啊就算他們噴古龍水好了，那個味道混合在一起還是很恐怖，可能只能多擦汗吧，相信他們自己也不想有這味道」、「女生也有很臭的啊，腋下臭、頭臭，不用特別講男生吧，就是有你這種人，女生才會一直被針對」、「真的是沒有必要這樣打一篇…女生經血味也不好聞啊」，但也有不少男生指出，「很多男生根本沒有衛生觀念又不會打理自己，連簡單的乾淨整潔都做不到，也沒有自覺會影響到別人」、「男生真的是比較臭，打理觀念又沒有女生好」。

對此，不少內行人紛紛分享抑制異味的辦法，「止汗劑很好用」、「在工作場合上遇到的，比較愛乾淨的，並且在意自己汗味的男生，通常會帶替換的衣物出門」、「我要在此推薦給大家涼涼濕紙巾！G牌的！有很多不同味道！夏天很會流汗的人真的很適合阿～」、「男女同推體用濕巾！」、「我都體香膏+香水，哪怕運動完也不會有味道，即使一整天下來頂多就沒香味，絕對不難聞」。

另外本站過去也曾報導，家醫科醫師李思賢提到，汗臭味是太多「不對」的細菌所致，過度清潔或塗抹太多香水會破壞皮膚的好菌，反讓壞菌過度生長，汗臭問題會更加嚴重，可以藉由少吃甜食與辛辣味食物、使用天然洗髮和洗澡用品清潔身體改善汗臭問題。