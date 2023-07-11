冬季是品嘗松露最美好的季節，但夏季則可以超值享用現刨黑松露。台北美麗信花園酒店青庭餐廳即日起推出「黑鑽松露套餐」，5道菜式每套2,880元+10％，食客可品嘗濃郁芳香的夏季黑鑽美味。

青庭餐廳「黑鑽松露套餐」，第一道以「松露抹醬手作麵包」開場，主廚採用香煎軟法麵包，抹上以夏季黑松露與法國頂級奶油乳酪製成的松露乳酪醬，再放上新鮮蘑菇片及檸檬泥，以黑松露乳酪抹醬與手作麵包搭配，刨上黑松露及帕達諾起司絲、Oreo松露泥土，增加整體濃郁風味。「澳洲M9+和牛菲力薄片」採M9+純血種和牛冷藏菲力，以薄片淋上特製松露風味油醋，並使用小農芽菜、起士點綴及香草松露冰淇淋，滑順細緻的生牛肉薄片值得細細品味。

「牛肝蕈濃湯」是經典滋味，以洋蔥小火慢炒至呈現琥珀色澤，再加入新鮮洋菇、牛肝蕈菇及鮮雞高湯細心燉煮，最後打上馬鈴薯乳霜並灑上榛果粉，以時間換取天然濃郁的香味，每一口都可以品嚐到大自然散發的獨特韻味。

「頂級美國熟成老饕牛排4oz」僅選用一頭牛只有一條的老饕上蓋肉，經由28天的乾式熟成，用上火900度超級烤箱使老饕牛排瞬間焦化，呈現外酥內嫩滋味，搭配松露牛骨醬汁更佳提升口感風味，上桌後主廚桌邊刨上新鮮松露，讓整道主菜有滋有味。「檸檬雲朵棉棉」松露結和檸檬巧克力奶油餡，爽口不甜膩的口感也彰顯了松露的芬芳氣息；而雲朵般輕飄的棉花糖上，盤上絲絲珍貴的松露絲。