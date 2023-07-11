美國加州周一（10日）發生一起「大難不死」的墜機意外。一名男子駕駛小飛機練習起降時，航機俯衝栽進機一處停機棚的屋頂，這名男子居然只受了輕傷，奇蹟生還。

綜合美國國家廣播公司（NBC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，加州南部的長灘機場（Long Beach Airport）周一有一名男子駕駛「賽斯納172」（Cessna 172）單引擎小飛機練習起降。美國聯邦航空總署（FAA）、加州長灘消防局說明，當地時間下午2時18分（台灣時間周二凌晨3時20分）獲報，一架小飛機突然撞進機場南端一處停機棚屋頂。這處停機棚距離405號州際高速公路不遠。

美國加州南部長灘機場發生小飛機俯衝撞進一處停機棚的事故。

社群平台出現的畫面顯示，整架飛機就這麼在屋頂卡住，呈現機鼻在下、機尾在上的姿勢，有如「倒栽蔥」。

長灘消防局表示，當時機上僅有駕駛1人。讓人驚訝的是，這名男子竟能自行從毀損的小飛機脫身，而且全身上下僅受輕傷，不過，他仍由消防人員送往附近的醫院接受檢查。消防局並未披露其姓名，僅稱這名男子年約40多歲。

BREAKING: A small plane crashed nose-first into hangar building at Long Beach airport, punching a hole through the facility's roof pic.twitter.com/7HJ3u5XWjd — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 10, 2023

這架小飛機撞穿停機棚屋頂後，漏油量達45加侖（約170公升），經由消防局派員以吸油材料處置，全程並無發生火災。

機場說明，這場意外並未影響長灘機場運作，所有跑道周一維持開放使用。這起事故正由FAA調查中。

過去1星期之中，南加州已發生2起小飛機事故，地點都在穆列塔（Murrieta）法國谷機場（French Valley Airport）機場。第1起發生在上周二（4日）美國獨立紀念日當天，造成1死3傷。上周六（8日），一架雙引擎傷用噴射機降落於法國谷機場過程中遭遇大霧，航機在跑道附近墜地，機上6人全數罹難。