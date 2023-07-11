土耳其總統艾爾段昨天以歐盟重啟土國入盟談判作為條件，同意支持瑞典加入北約。有分析指出，艾爾段常在選舉後改變政策立場，如今轉向親歐，可能為了化解土耳其的經濟危機。

總部設在倫敦的網路新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）開啟一條與西方盟邦談判的新路徑，他首度明確將北歐國家瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的申請案，與土耳其長期嘗試加入歐洲聯盟（EU）的談判連結。

艾爾段在出發前往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）準備參加今天登場的北約峰會之前，在電視上發言提及有關土耳其加入歐盟的進度。他說：「首先開啟土耳其加入歐盟的道路，然後我們也將開放瑞典（加入北約）。」

艾爾段9日與北約盟邦美國總統拜登（Joe Biden）通話時，也提出有關土耳其加入歐盟的議題。根據土耳其總統府新聞稿，艾爾段表示：「土耳其對於加入歐盟抱有原則與誠意，並希望重啟入盟程序。」

艾爾段還告訴拜登，安卡拉希望「在（北約）維爾紐斯峰會上，歐盟領導國家及領袖能發出清楚且強烈的訊息，支持土耳其入盟」。

在多項議題阻礙下，土耳其加入歐盟的進度基本上凍結。路障包括有關賽普勒斯統一的爭議，以及西方世界對於艾爾段抱持負面觀感。

安卡拉目前希望更新與歐盟的關稅同盟，以及達成入境歐盟免簽證。尤其後者近期成為土耳其社群媒體上常見話題，因為民眾屢遭歐洲國家無來由拒簽。

中東之眼指出，艾爾段是一位機敏的謀略家；眾所周知，他在每次選舉過後，都會對外交政策做出廣泛的戰略改變。

去年以來，艾爾段與交戰的烏克蘭和俄羅斯皆維持友好關係，在雙方之間扮演調解角色。他讓土耳其一方面繼續賣無人機和武器給烏克蘭，另方面又接收俄羅斯的投資者、觀光客，並透過一座俄國建造核電廠，紓困衰弱的土國經濟。

然而，艾爾段本月7日竟表示自己公開支持烏克蘭加入北約，無視此舉可能激怒俄羅斯；他還與基輔簽署另一份無人機製造合約。不僅如此，艾爾段決定讓一些烏克蘭戰俘返國，這些戰俘原是依照俄烏之間協議待在土耳其；克里姆林宮隨後也予以譴責。

一些人士認為，艾爾段發言支持烏克蘭加入北約只是煙幕彈，為了緩和他阻撓瑞典加入北約所面臨的壓力。

但促使艾爾段提出重啟加入歐盟談判作為交換條件的可能原因為何？土耳其目前正為經濟危機所苦，通貨膨脹率飆高，外匯存底卻已完全耗盡。一名消息人士揣測，艾爾段現在可能認為，俄羅斯的資金已經不足以讓土耳其度過財務難關。

艾爾段6月做出經濟政策大轉彎，任命曾在華爾街主要券商美林公司（Merrill Lynch）擔任經濟學家的前財政部長希姆謝克（Mehmet Simsek）回鍋擔任財長。這位受金融市場認可的前銀行家希望能改革土耳其經濟、縮小國家的通膨率及預算和貿易赤字。

不過，安卡拉還需要西方投資人重返土耳其。希姆謝克上任後的首趟海外出訪行程，便是前往阿拉伯聯合大公國與卡達尋求外國直接投資。但安卡拉內部理解到，光是這麼做也不夠。

艾爾段在2003至2014年擔任土耳其總理期間，讓國家的外交政策和民主素養以歐盟為標竿。他推行改革，讓民眾享有更多權利和自由；隨後的制度改革也讓外資對土耳其的信心提升，促使數以十億計美元資金流入。

然而分析家認為，艾爾段現在要打歐盟牌，有很大機率可能無效。

美國顧問公司Teneo的長期土耳其專家皮可利（Wolf Piccoli）指出，安卡拉似乎不理解歐盟的運作思維。「沒錯，對西方的發言更具建設性、少點對抗性，將會受投資人歡迎；但土耳其對瑞典加入北約申請案所做的事，具有重要象徵性。」

他表示，目前在柏林和巴黎這類歐盟主要國家首都的氛圍，並不利於土歐關稅同盟更新或免簽等事務上有重大進展，「這在政治上是沒希望的」；而土耳其重啟加入歐盟程序與否，也「已不再是投資人看重的事」。