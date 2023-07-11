東南亞協會（ASEAN）外長周二（11日）齊聚印尼首都雅加達，參加為期2天的會議，並就緬甸危機展開討論。

綜合《路透》和《法新社》報導，東協輪值主席國印尼呼籲成員國團結應對緬甸危機，並指出團結共識和保持信譽的重要性。

印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）在全體會議上的開幕詞中雖未直接提及緬甸危機，但卻表明東協「只有在具有公信力的情況下才能發揮作用」。勒特諾說，「因此，我們別無選擇，只能體現東協能駕馭區域和全球動態，並繼續灌輸合作範式…只有保持聯盟的團結和中心地位，我們才能實現這一目標。」

印尼一直試圖通過與緬甸主要利益相關方接觸，並在幕後推動緬甸和平進程，但這些努力在6月受到「打擊」，因為泰國看守政府單方面召開了非正式會議，以討論與緬軍政府重新接觸的問題。

不過，主要的成員國都拒絕出席該非正式會議，外界普遍認為泰政府此舉破壞了雅加達先前與緬軍政府的接觸工作。

雷特諾日前表明，任何「零和方法」都意味著緬甸可能永遠無法實現持久的和平。