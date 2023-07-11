大陸電影《封神第一部》將於7月20日上映，10日在北京舉行首映禮，主要演員群都盛裝出席，其中在電影中飾演紂王的費翔，尤為備受矚目，穿著一襲黑色西裝的他，在人群中相當顯眼，62歲依舊保養得宜，讓網友都驚嘆不已。
擁有190公分高壯身材和混血帥氣外貌的費翔，出道後立刻晉升為男神，在80年代是不少人心目中的白馬王子，雖然許外未見其身影，但一舉一動仍受到關注，近期他參演電影《封神三部曲》，在電影中飾演紂王，預告中可看到他裸上半身，露出結實胸肌，令人驚豔。
10日出席首映，留著絡腮鬍的費翔，雖然和剛出道斯文形象有差距，但帥氣程度依舊不減。還有不少網友發現，費翔即使已經62歲了，依舊駐顏有術，不僅臉部緊緻無暇疵，連手部都保養得宜，白嫩修長沒有皺紋，讓網友都驚呼「真的是帥了一輩子」、「原來那是62歲費翔的手！這個手保養的好好，不愧是一代男神」、「不是，費翔都62歲了，不止臉還能打，手怎麼也是仙品啊」、「純天然帥哥老了也是帥的」。
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