彰化市彰南路三段發生貨車火燒車事件，消防員獲報到場灌救。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市彰南路三段今晚發生火燒車事件，一輛俗稱「小發財」的貨車行進間車頭突傳出焦味，貨車駕駛驚覺異狀，立即將車輛停在路旁，不久貨車即陷入火海，幸好他已及時下車逃生，起火原因由消防人員調查釐清。

今晚7點多，事發貨車行駛在彰南路三段往彰化市方向時，貨車駕駛聞到陣陣焦味，隨即機警地將貨車停放在路旁，並馬上下車查看，隨後貨車車頭即冒煙，並竄出火舌，且火勢迅速擴大。

彰化縣消防局獲報後，派遣彰化東區消防分隊人車到場搶救。消防人員抵達現場時，貨車車頭已陷火海之中，火勢相當猛烈，路過人車紛紛閃避，消防員也現場分組，分別投入灌救及協助交管。

經消防員以泡沫水注灌救，貨車火燒車迅速被撲滅，貨車駕駛看著生財工具被燒成廢鐵，滿臉無奈，而當時貨車後車斗並未運載貨物。

由於近來火燒車事故頻傳，消防人員建議民眾平常應多檢視車輛狀況，尤其是電路、老化等，並按時保養，且車內避免放置打火機、易燃物、易爆物。